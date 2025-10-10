Alla vista dei carabinieri, si getta nel fiume Oglio: 21enne muore annegato

Una fuga precipitosa può avere conseguenze fatali. Ieri pomeriggio a Cividate al Piano, in provincia di Bergamo, un ragazzo di 21 anni, nel tentativo di sfuggire a un controllo dei carabinieri, si è gettato nel fiume Oglio, trovando purtroppo la morte.

Alla vista dei carabinieri, si getta nel fiume Oglio: tragico epilogo

Un giovane di 21 anni, di origini marocchine, ha perso la vita ieri pomeriggio a Cividate al Piano (Bergamo) dopo essersi gettato nel fiume Oglio nel tentativo di sfuggire ai carabinieri.

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo, alla vista della pattuglia, avrebbe preso a correre nel centro del paese, raggiungendo le sponde del fiume. Ignaro della forza della corrente, si è tuffato in acqua ed è stato travolto dalle rapide.

Subito allertati, i carabinieri hanno cercato di salvare il giovane e hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Nonostante le operazioni di soccorso e la presenza dei nuclei sommozzatori di Bergamo e Milano, ogni tentativo si è rivelato vano.

Il corpo senza vita è stato ritrovato alcune ore più tardi, a pochi metri dal punto in cui il ragazzo era precipitato in acqua. Le autorità stanno ancora indagando per chiarire i motivi della fuga e ricostruire con precisione quanto accaduto.