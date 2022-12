41enne morta per una terribile malattia: lottava da 4 anni

Morta per una terribile malattia, addio a Camilla Bianchi, Alessandro Malfatti: "Per lei il lavoro era tutto".

Camilla Bianchi è morta a soli 41 anni.

A portarsela via una terribile malattia contro cui la donna lottava da da 4 anni. Lavorava come impiegata per la Asa Dental di Bozzano, frazione del comune di Massarosa, in provincia di Lucca. Alessandro Malfatti amministratore delegato dell’azienda, ha spiegato come la 41enne fosse molto legata al suo impiego.

Nonostante il suo gravissimo male, Camilla andava avanti con grande forza e lei stessa infondeva coraggio a tutti coloro che la conoscevano.

L’impiegata amava molto la madre e il padre, che non l’hanno mai abbandonata, soprattutto durante la malattia. È deceduta proprio nella loro casa, dopo essersi qui trasferita assieme alla sua cagnolina Beyoncé da quando le sue condizioni di salute erano peggiorate.

Morta per una terribile malattia: il lavoro di Camilla

La morte di Camilla Bianchi ha addolorato non solo i genitori, ma anche amici, parenti e colleghi. La 41enne lavorava presso la Asa Dental, un’azienda di Bozzano che produce attrezzature mediche, ma che ha sedi anche a Maniago (Pordenone) e a Marlia, frazione del comune di Capannori (Lucca).

Malfatti: “Era molto legata all’azienda”

Alessio Puccetti, titolare della Asa Dental, e l’amministratore delegato Alessandro Malfatti, hanno ricordato la povera Camilla. Malfatti ha affermato, tramite alcune dichiarazioni riportate dal Tirreno: “Era molto legata all’azienda, per lei il lavoro era tutto. Anche quando seguiva percorsi di cura, appena le sue condizioni glielo permettevano, continuava a venire in ditta a lavorare”.