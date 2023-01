49enne morto in un incidente stradale: lascia la figlia di 12 anni

Schianto fatale in Lombardia, dove un manager 49enne è morto in un incidente stradale: lascia la figlia di 12 anni.

L’auto guidata dal povero Enrico Goldoni si è scontrata con un tir vicino al casello di Varese. Da quanto si apprende il sinistro mortale è avvenuto lungo l’autostrada A9. Secondo una prima ricostruzione del sinistro la vettura alla cui guida era il 49enne si è scontrata all’altezza del casello di Varese con un tir.

Morto in un incidente lascia la figlia

I soccorsi sono stati immediati ma inutili per Enrico, mentre per l’autista del mezzo pesante i soccorritori hanno potuto prestare opera.

Sulle cause e dinamiche effettive del sinistro si sono messi al lavoro gli agenti della polizia stradale-sottosezione Autostrade: pare che l’Audi percorresse il tratto Milano-Como quando all’altezza di Varese è avvenuto lo scontro con esito estremo.

L’arrivo dei soccorritori e del 115

Sul posto anche i Vigili del fuoco che hanno estratto il 49enne dalle lamiere per consegnarlo ai soccorritori in corsa vana verso Legnano. Fanpage spiega che Enrico Goldoni era Originario di Soliera, in provincia di Modena, in Emilia-Romagna.

Il manager di era trasferito da tempo a Milano dove svolgeva attività di “consulenza finanziaria in ambito edilizio”. La famiglia del manager vive in Emilia Romagna e fra coloro che lo piangono purtroppo c’è anche la figlia, di soli 12 anni.