Quattro ore per rimuovere un maxi tumore e solo un taglietto di 10 cm per l’operazione. 57enne salvata.

Una donna di 57 anni è stata salvata dai medici con un taglio di soli 10 cm e un intervento di 4 ore, per rimuovere un tumore intestinale con la tecnica del mini bisturi.

57enne salva con tecnica del mini bisturi: 4 ore e un taglio di 10 cm

Una donna di 57 anni è stata salvata dai medici con un paglietto di 10 cm e un intervento di 4 ore. La paziente, con un tumore intestinale da operare nel minor tempo possibile, è stata salvata dall’equipe medica del San Giovanni Bosco, con un’operazione chirurgica particolare. Un solo taglio per salvaguardare la qualità della vita della donna e una tecnica mininvasiva per rimuovere il tumore. Ricorrere alla modalità tradizionale, la resezione endoscopica, avrebbe significato effettuare un’operazione che avrebbe potuto avere un forte impatto nella vita futura della paziente. L’intervento era anche difficile da applicare per via della grandezza del tumore. Per questo i medici hanno scelto di praticare l’estrazione mininvasiva.

La tecnica del mini bisturi per salvare una paziente

L’intervento è stato condotto dall’equipe medico-infermieristica di Gastroenterologia diretta dal dottor Coppola, e ha esportato la massa tumorale in quattro ore con dissezione sottomucosa, eseguita con due strumenti usati in contemporanea da due endoscopici. Per portare a termine l’operazione è fondamentale l’utilizzo di un bisturi miniaturizzato. Secondo quanto riportato da La Stampa, ha collaborato un team anestesiologico della struttura complessa di Anestesia e Rianimazione diretta dal dottor Sergio Livigni. L’intervento, il primo in Italia su un caso del genere, ha permesso l’asportazione della massa tumorale, risparmiando alla paziente la soluzione demolita con storia definitiva.