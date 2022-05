A La Spezia Pazzaglia vuole costruire un Cristo Redentore più grande di quello di Rio

Il candidato Pazzaglia vuole costruire sul Parodi una statua Cristo Redentore più grande di quello di Rio ma la sua sembra una "clickbait elettorale"

A La Spezia e per il voto comunale imminente il candidato sindaco Paolo Pazzaglia vuole costruire una statua del Cristo Redentore più grande di quella di Rio. L’aspirante primo cittadino della città ligure per spuntare consenso alle amministrative ha una sua personale idea di sviluppo fra megalomania e boutade.

La lista “Spezia al centro” insomma punta in alto, ma in alto davvero, e il suo uomo di punta ci tiene a farlo sapere, tanto che il suo “progetto” compare anche su Twitter.

Pazzaglia e il Cristo Redentore come a Rio

Attenzione, è lo stesso Pazzaglia che spiega: “Nasce come una boutade ma con una spiegazione ben precisa: ho un master in marketing, so che questo genere di operazioni creano attrattiva fra web e social, insomma fanno parlare.

E poi il ‘Cristo’ di Rio De Janeiro ha 3500 visitatori al giorno che pagano circa 17 dollari: sarebbero anche qui soldi per la città”.

“Mi propongo ancora come sindaco”

Poi Pazzaglia ha spiegato a La Nazione: “Mi propongo come sindaco per la seconda volta dopo l’esperienza del 2012 quando ho ottenuto 601 voti con una lista civica. Ora mi ricandido per mettere a disposizione della città le mie competenze ed esperienze maturate in anni di lavoro all’estero come Key account Manager delle Ferrovie e ora nel marketing per Mercitalia”.

Auguri al candidato pazzaglia per il secondo cimento. Si spera solo che, in caso di terzo, non proponga la piramide di Cheope all’Arsenale.