A nove anni salva la famiglia dall’avvelenamento da monossido con una prontezza di spirito che evita una strage durante una tempesta

Negli Usa ancora una storia di bambini eroi, con una bimba che a soli nove anni salva la famiglia dall’avvelenamento da monossido: come spiegano i media di di Brockton, nel Massachussets, la piccola Jayline Barbosa Brandao è riuscita ad attivare il cellulare del padre e a chiamare i soccorsi.

A nove anni salva la famiglia: il monossido di carbonio stava per uccidere tutti

Ma cosa era successo? La sua intera famiglia rischiava un avvelenamento da monossido di carbonio dopo che un generatore di corrente aveva preso a funzionare male. Quel generatore era stato attivato dopo che una tempesta aveva fatto saltare l’elettricità ma stava per innescare un incidente domestico fatale.

Jayline e la prontezza di spirito che a nove anni le fa salvare la famiglia

Tutti i membri della famiglia di Jayline erano ormai inerti ed inermi e la bambina ha avuto una prontezza di spirito encomiabile che probabilmente ha salvato la vita a tutti.

Cosa ha fatto? Ha preso l’IPhone di suo padre, attivato in modalità riconoscimento facciale, e lo ha sbloccato avvicinandolo al volto del genitore. A quel punto la piccola Jayline ha potuto chiamare i soccorsi al 911 che sono giunti in tempo per evitare una strage.

Quantità di monossido potenzialmente letali, ma la piccola Jayline a soli nove anni salva la sua famiglia

Dopo aver soccorso la famiglia di Jayline i tecnici hanno effettuato la misurazione del monossido di carbonio presente in casa: era di 1000 parti per milione, quantità potenzialmente fatale secondo le stime del Consumer Products Safety Commission.