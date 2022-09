A Venezia Paola Caruso presenta raggiante il nuovo fidanzato 

Sul red carpet di Venezia continua la sfilata di personaggi, amori persi e nuove relazioni: Paola Caruso presenta raggiante il nuovo fidanzato

A Venezia come da tradizione sfilata di amori ed amorazzi e nel novero dei primi appare anche Paola Caruso che presenta raggiante il nuovo fidanzato. Lui si chiama Francesco Zaffagnini, è uno sportivo, e sembra abbia reso felice e serena la sua compagna che procede sicura e sorridente al suo fianco nelle foto pubblicate su Instagram.

Paola Caruso presenta il nuovo findazato

Il red carpet di Venezia è una sorta di “serraglio del gossip”, con influencer, opinionisti, ex concorrenti di reality show e quant’altro che sfilano sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia. A loro si sommano veri vip, celebrità e film presenti al Festival che purtroppo in certi momenti sembrano essere lo “sfondo”. Ma chi è il nuovo amore di Paola Caruso?

L’uomo che non la farà piangere più?

Lui è Francesco Zaffagnini, i media di gossip si limitano a definirlo “uno sportivo” ed alfiere della nuova felicità della Caruso che felice con gli uomini non lo è mai stata finora. Entrambi hanno pubblicato sui rispettivi profili social immagini da Venezia, dal red carpet. Paola ha sofferto molto, forse troppo per amore, e l’ex protagonista di Avanti un altro merita di non piangere più: l’augurio è che sia la volta buona per smettere di farlo.