Non c’è pace sulle strade italiane, dove, intorno alle 5 di mattina di sabato 24 giugno 2023, un’auto ha tamponato un Tir in sosta su una piazzola in autostrada. Sulla vettura viaggiavano tre cittadini polacchi: due donne sono morte, mentre un uomo è in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto sulla A14, nella parte sud delle Marche, tra San Benedetto del Tronto e Grottammare.

Le vittime avevano 65 e 57 anni. Il conducente è in gravissime condizioni

Lo schianto è successo al chilometro 207+100, poco prima del casello di San Benedetto del Tronto, in direzione sud, vicino alla galleria Monte Renzo. A guidare l’auto era l’uomo, di circa 60 anni. Le due vittime avevano, invece, 65 e 57 anni. Il ferito è stato trasportato da un’ambulanza del 118 all’ospedale di Torrette di Ancona in gravissime condizioni.

Sul luogo i sanitari del 118, la Polizia autostradale e i Vigili del fuoco

Oltre ai sanitari del 118, sul luogo dell’incidente sono intervenuti la Polizia autostradale di Porto San Giorgio e i Vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto del Tronto. Sono stati loro a estrarre il conducente, ancora in vita, dalle lamiere. La circolazione stradale non è stata interrotta, ma, per il tratto interessato dallo schianto, il traffico ha temporaneamente circolato su uno sola corsia.

Leggi anche: Parla la professoressa accoltellata da uno studente ad Abbiategrasso: “La bocciatura era un atto dovuto”

Leggi anche: Torino, morto il bambino di 7 anni che aveva ricevuto la visita dei suoi supereroi preferiti