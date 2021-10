A24, viadotto vicino L’Aquila abbattuto con microcariche: il video dell’esplosione

E' stato abbattuto il viadotto Le Pastena lungo la A24 dopo la chiusura delle due carreggiate interessate: il traffico è ripreso dopo poco più di due ore.

All’alba di domenica 17 ottobre 2021, un viadotto su tre campate e due carreggiate dell’A24 è stato abbattuto con delle microcariche esplosive: il transito dei veicoli è stato interrotto e riattivato già alle 8:30, dopo sole due ore e mezza di chiusura, sulla carreggiata opposta a quella demolita.

Viadotto abbattuto sull’A24

Si tratta del viadotto Le Pastena, situato sul fianco scosceso di un pendio ad oltre 1000 metri di quota di fronte a Villagrande di Tornimparte. Addossato a mezza costa sul dirupo, il suo abbattimento ha rappresentato una sfida per gli ingegneri del Gruppo Toto a causa dello spazio ridotto per il collasso della struttura.

La ricostruzione sarà ora in grado di garantire al viadotto una maggiore resistenza e durata che lo proteggerà dall’aggressione degli agenti atmosferici, particolarmente estremi in questa area, e dei sali disgelanti.

Viadotto abbattuto sull’A24: come procedono i lavori in autostrada

Si tratta dell’ultimo abbattimento controllato in programma sulla tratta L’Aquila–Tornimparte prima dello stop temporaneo che avrà luogo all’inizio della stagione invernale.

Uno stop che non riguarderà comunque la ricostruzione degli altri viadotti della tratta che sta procedendo a ritmo sostenuto.

I collaudi delle carreggiate est dei viadotti Raio, Aterno, SS17 e Vetoio si sono infatti conclusi da pochi giorni, il viadotto S. Onofrio è in via di completamento e la seconda carreggiata del viadotto Genzano sta per essere ultimata. Sono dunque sette i viadotti ricostruiti e parzialmente aperti al traffico e cinque quelli in via di ricostruzione.