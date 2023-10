Dopo aver annunciato la release del loro nuovo disco “TRAPHOUSE”, fuori in fisico e in digitale dal 20 ottobre per Epic Records/Sony Music Italy, gli Slings sono pronti a pubblicare il nuovo singolo “ABC” con il featuring di Bello Figo. Il brano sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 6 ottobre.

La collaborazione con Bello Figo

“ABC” si prepara a diventare una vera hit, con un ritornello che non uscirà più dalla testa. Slings e Bello Figo rappresentano la vera trap americana fatta in Italia e per loro farla è semplice come l’ABC – il titolo del brano, appunto. “ABC” sarà il banger ideale per svoltare un festino a casa e, allo stesso tempo, per strappare un sorriso e scatenare anche il più timido del gruppo.

Gli Slings sono un duo di rapper formato da Prince The Goat e Ibra The Boy, nato nei quartieri di Brescia, una delle città più multiculturali d’Italia di cui incarnano al meglio il mood. Attraverso la loro musica, vogliono diffondere good vibes e far ballare chi ascolta. Il loro stile è unico e si ispira al rap d’oltreoceano, caratterizzato da un linguaggio cadenzato e personalissimo, ricco di citazioni e provocazioni. I loro brani sanno conquistare il pubblico grazie a semplicità e spontaneità, diventando dei veri e propri trend anche sui social.