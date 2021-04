Abolizione del coprifuoco alle 22, previsto per oggi il voto in Parlamento

Sarà votata nella giornata del 27 aprile 2021, in Parlamento, la proposta di abolizione del coprifuoco alle 22, presentata da Fratelli d'Italia

È probabilmente una delle misure restrittive maggiormente discussa a livello politico, sin dall’inizio della pandemia da Covid-19, quella del coprifuoco.

L’istituzione del coprifuoco alle 22 e il mancato inserimento della sua estensione oraria nell’ultimo Decreto riaperture, ha scatenato forti dibattiti politici, che nella giornata del 27 aprile 2021 si materializzeranno in Parlamento con un voto per la sua abolizione.

Il voto sull’abolizione del coprifuoco

Nella giornata del 27 aprile 2021, in Parlamento, verrà votato un ordine del giorno al Dl Covid, presentato da Giorgia Meloni e Fratelli D’Italia, in merito alla necessità, secondo quanto si legge nel testo di Fdi, di “disporre, nei provvedimenti di prossima emanazione, l’abolizione del coprifuoco“.

Un ordine del giorno, che stando agli ultimi commenti su Twitter del Leader della Lega, Matteo Salvini, dovrebbe essere appoggiato anche dal Carroccio.

Ecco le recenti parole di Salvini pubblicate all’interno di un suo tweet in merito al coprifuoco:

“Restituiamo libertà di uscire e lavorare, giorno e sera, almeno nelle regioni gialle e sotto controllo, o tutti in casa ad oltranza? #Nocoprifuoco, sì salute, lavoro e libertà. Io mi fido degli Italiani“.

Abolizione del coprifuoco: i dibattiti

Sul tema dell’abolizione del coprifuoco si susseguono numerosi dibattiti politici e non.

Frequenti infatti sono gli interventi a riguardo operati da virologi e medici, che sconsigliano o consigliano di allentare questa misura restrittiva, intrapresa nell’ambito delle misure di contenimento del contagio da Covid-19.

Ma i dibattiti e le polemiche di più ampio respiro si verificano sicuramente in ambito politico, l’ultimo ha coinvolto il Ministro Mariastella Gelmini, contestata dal Viminale per aver diffuso in una sua recente intervista a Il Messaggero, una notizia non attendibile in merito alla possibilità di ritardare il rientro a casa in caso di cena al ristorante.

Abolizione del coprifuoco: le azioni della Meloni

In merito all’abolizione del coprifuoco, si sta sicuramente spendendo molto, politicamente, la Leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che nella serata del 26 aprile ha anche organizzato insieme al suo partito, una fiaccolata davanti a Palazzo Chigi per manifestare tutto il disappunto nei confronti del coprifuoco.

Tra l’altro la Meloni, non manca di contestare la misura restrittiva anche sul suo profilo Twitter, ecco cosa ha scritto in uno dei suoi ultimi tweet: