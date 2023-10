Abusava della figlia ancora minorenne e la minacciava di non dire nulla, dicendole che se restava incinta doveva dare la colpa al fidanzato.

Abusava della figlia ancora minorenne e la minacciava di non dire nulla, dicendole che se restava incinta doveva dare la colpa al fidanzato e dire che il bambino era suo.

Abusa della figlia minorenne: “Se resti incinta è colpa del tuo fidanzato”

Abusava della figlia non ancora maggiorenne. Un uomo di 41 anni, operaio metalmeccanico, è finito nel registro degli indagati dopo la denuncia della ragazza. “Diceva che mi avrebbe uccisa se ne avessi parlato con qualcuno. E che se fossi rimasta incinta, avrei dovuto dire che era successo con il mio fidanzato” ha raccontato la giovane. “Se resti incinta, devi dire che è stato lui” le ripeteva il padre, riferendosi al fidanzato. Un ragazzo che frequentava da poco prima dell’inizio delle violenze, a cui ha raccontato tutto quello che succedeva in casa. Dopo averne parlato con lui, la giovane si è convinta a denunciare il padre.

Abusa della figlia minorenne: la violenza

I fatti sarebbero accaduti nell’aprile 2022, nel frusinate. L’uomo approfittava dei turni di lavoro notturni della moglie per avvicinarsi alla figlia minorenne. All’inizio, con la scusa di abbracciarla, le avrebbe messo le mani dentro i vestiti, palpeggiandola nelle zone intime. Poi l’avrebbe costretta a rapporti sessuali di diversa natura. Inizialmente la ragazza piangeva e lui la insultava e offendeva, minacciandola anche di morte se avesse raccontato quello che subiva quando la madre non era a casa. Secondo quanto riportato dalla ragazza, il padre le avrebbe messo le mani al collo e prima delle violenze le avrebbe anche fatto bere alcolici per intontirla.