Il rimedio perfetto per affrontare un lunedì mattina pieno di impegni? "Thunderstruck" degli AC/DC, garantisce il principe William

Gli AC/DC hanno fan in tutto il mondo, si sa. Ma forse non si aspettavno che un loro grande successo fosse la colonna sonora preferita dal principe William per affrontare gli incarichi reali.

Il principe William ascolta gli AC/DC per prepararsi agli incarichi reali

La soluzione perfetta per affrontare un lunedì pieno di impegni? Il principe William ha le idee ben chiare: ascoltare buona musica è decisamente d’aiuto. Il marito di Kate Middleton, nel nuovo episodio di Apple Fitness+’s “Time To Walk“ ha parlato di musica, e ha fatto riferimento a un gruppo in particolare: gli AC/DC, punto di riferimento nel panorama mondiale del rock. A quanto pare, il principe è un grande fan della band australiana e usa l’energia che deriva dalle loro canzoni per affrontare i vari incarichi reali.

La colonna sonora del principe William per affrontare un lunedì mattina

Nella playlist del principe William c’è un brano degli AC/DC: “Thunderstruck”, successo della band, è la canzone che il reale ascolta quando si deve preparare ad affrontare i suoi diversi incarichi. “Non c’è niente di meglio, il lunedì mattina, quando ti senti un po’ appannato dal fine settimana e ti prepari ad affrontare tutti gli innumerevoli impegni della settimana, che ascoltare ‘Thunderstruck’ degli AC/DC” ha affermato il principe.

Per il successo degli AC/DC è stato amore a primo ascolto: “Devo dire che la prima volta che l’ho ascoltata, e attualmente l’avrò fatto un milione di volte, ho pensato qualcosa del tipo: ‘Beh, è piuttosto Heavy per iniziare un lunedì mattina’. Ma adesso è diventato il tonico migliore per il lunedì mattina” racconta il principe.

La passione del principe William per “Thunderstruck”

Insomma, se anche voi preferireste rimanere sotto le coperte il lunedì mattina, ascoltate “Thunderstruck” come fa il principe William: “Ti sveglia assolutamente e ti mette nel miglior umore possibile per iniziare la settimana.

Ti senti come se potessi affrontare tutto e tutti -racconta-. Immagino che chiunque camminerebbe più veloce ascoltandolo. Magari con un saltello inserito nei passi e un po’ di headbanging. È una canzone che difficilmente non ti fa ballare o scuotere la testa” conclude.