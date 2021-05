Eurovision Song Contest 2021, la scaletta completa della serata finale

La scaletta ufficiale dellla finale dell'Eurovision Song Contest 2021 preve l'esibizione dei nostri Maneskin come 24esimi, a tarda serata.

Sale l’attesa per la finale dell’Eurovision Song Contest 2021: per la serata finale dell’evento canoro più popolare in Europa, la scaletta prevede l’esibizione a tarda serata dei nostri Maneskin, che usciranno sul palco dell’Ahoy Arena di Rotterdam 24esimi.

Eurovision, la scaletta della finale: Maneskin 24esimi

Ci siamo, l’Italia della musica è in fermento per la finale dell’Eurovision Song Contest 2021, in programma dalle ore 20.40 questo sabato 22 maggio, presso la Ahoy Arena di Rotterdam, ma la scaletta dell’ordine d’uscita potrebbe non fare impazzire.

I nostri Maneskin infatti, già in finale dato che l’Italia fa parte dei Big Five (insieme a Francia, Spagna, Germania e Regno Unito), usciranno 24esimi, quindi a tarda serata (verosimilmente dopo le 23 circa).

Per sentire e tifare i nostri capobandiera italiani con la canzone vincitrice del Festival di Sanremo “Zitti e Buoni” dovremo quindi armarci di pazienza.

La scaletta finale dell’Eurovision: Maneskin a tarda serata

Ma vediamo insieme l’intera scaletta della finale. Aprirà Cipro con Elena Tsagrou e il suo tirmentone “El Diablo”, mentre chiuderà la kermesse San Marino con il pezzo “Adrenalina”, cantata dalla bolognese Senhit accompagnata dal rapper Flo Rida.

Si esibirà per 12esima la band islandese Daði og Gagnamagnið con il brano ’10 Years’, ma purtroppo potremo assitere solo alla prova generale registrata prima della kermesse, dato che un ballerino e tastierista del gruppo è risultato positivo al covid. Ecco la scaletta completa della finale.

Ecco la scaletta della finale dell’Eurovision 2021.

1) Elena Tsagrinou con ‘El diablo’ (CIPRO)

2) Anxhela Peristeri con ‘Karma’ (ALBANIA)

3) Eden Alene con ‘Set Me Free’ (ISRAELE)

4) Hooverphonic con ‘The Wrong Place (BELGIO)

5) Manizha con ‘Russian Woman’ (RUSSIA)

6) Destiny con ‘Je me casse’, (MALTA)

7) The black mamba con ‘Love Is On My Side’ (PORTOGALLO)

8) Hurricane con ‘Loco loco’ (SERBIA)

9) James Newman con ‘Embers’ (REGNO UNITO)

10) Stefanìa con ‘Last dance’ (GRECIA)

11) Gjon’s Tears con ‘Tout l’univers’, (SVIZZERA)

12) Daði og Gagnamagnið con ’10 Years’ (ISLANDA)

13) Blas Cantò con ‘Voy A Quedarme’ (SPAGNA)

14) Natalia Gordienko con ‘Sugar’, (MOLDAVIA)

15) Jendrik con ‘I Don’t Feel Hate’ (GERMANIA)

16) Blind channel con ‘Dark side’ (FINLANDIA)

17) Victoria con ‘Growing Up Is Getting Old’ (BULGARIA)

18) The Roop con ‘Discoteque’ (LITUANIA)

19) Go_A con ‘Shum’ (UCRAINA)

20) Barbara Pravi con ‘Voilà’ (FRANCIA)

21) Efendi con ‘Mata Hari’ (AZERBAIGIAN)

22) Tix con ‘Fallen Angel’ (NORVEGIA)

23) Jeangu Macrooy con ‘Birth Of A New Age’ (PAESI BASSI)

24) Maneskin con ‘Zitti e Buoni’ (ITALIA)

25) Tusse con ‘Voices’ (SVEZIA)

26) Senhit con ‘Adrenalina’ (SAN MARINO)

Scaletta finale Eurovision: dove seguire la kermesse

A partire dalle 20.40, la serata finale verrà trasmessa su Rai 1, con il commento di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio. Sarà la conduttrice Carolina Di Domenico a fare da portavoce portavoce ufficiale per l’Italia: annuncierà lei l’assegnazione dei votti degli italiani per le canzoni in gara.

Ricordiamo anche come votare. Non sarà possibile votare per la nostra nazione in gara, ma sarà possibile esprimere 5 voti per altre esibizioni. Ci sarà una giuria per ogni paese partecipante, anche per chi è stato eliminato nelle semifinali. Ai voti dei giurati si sommeranno quelli che arriveranno tramite televoto.