Covid, Elisa piange gli zii su Instagram: “Buon viaggio nella Luce, sarete sempre con noi”

Attraverso un commovente post pubblicato su Instagram, la cantante Elisa commemora gli amati zii, scomparsi a causa del covid.

La cantante friulana Elisa ha detto addio alla zia Dani e allo zio Franco, deceduti per via del coronavirus.

A rendere noto il tragico evento è stata la cantante stessa, con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, accompagnato da diversi scatti che la ritraggono da bambina.

È ancora quasi impossibile accettare che questo Covid vi abbia portati via , e ho mille ricordi che sfrecciano nella mente. Zio Franco e zia Dani, mi avete messa su un palco che non avevo ancora quattro anni”.

Una grave perdita per l’intera famiglia della cantante, che ha aggiunto:

Con il cuore colmo di dolore, Elisa commosso tutti i suoi numerosi fans, dedicando splendide parole di stima e ammirazione agli zii:

Avete brillato, eravate liberi. Fortissimi nelle vostre umane fragilità, pieni di coraggio. Avete cambiato le regole del gioco. Siete stati un esempio. Eravate l’avanguardia, le possibilità, lo sguardo sul mondo e nella mente creativa, in un Friuli dei primi anni settanta, in una provincia che non ha mai potuto costringervi a essere chi non eravate.

Sempre tornerò ai vostri occhi concentrati, ai vostri volti sognanti, sempre mi ispireranno. Ma la cosa più preziosa e immortale è il vostro spirito.

Esprimersi. Cantare. Ballare. Essere. Vivere. Piangere. Ridere.

Questo si tramanda e questo rimane. Per sempre. Continuerò per me stessa, e anche per voi. Come prima e di più. La vita ci racconterà tutti, non le parole.

Buon Viaggio nella Luce, Zia Dani e Zio Franco, sarete sempre con noi.