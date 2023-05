Luke Black: chi è il cantante che gareggerà per la Serbia all'Eurovision 2023

Luke Black: chi è il cantante che gareggerà per la Serbia all'Eurovision 2023

Luke Black: chi è il cantante che gareggerà per la Serbia all'Eurovision 2023

Luke Black canterà per la Serbia all'Eurovision song contest 2023: ecco chi è il cantante classe 1992.

Tutto su Luke Black, il cantante serbo che si esibirà sul palco dell’Eurovision 2023, che quest’anno si terrà alla Liverpool Arena, in UK.

Chi è il cantante serbo Luke Black

Il suo vero nome è Luka Ivanović, ma tutti lo conoscono con lo pseudonimo artistico di Luke Black. Classe 1992, quest’anno il cantante serbo rappresenterà il suo paese all’Eurovision Song Contest 2023 con il brano Samo Mi Se Spava. Nella prima serata del contest la sua performance sarà la terza della scaletta.

Tra i fan più accaniti, è conosciuto anche con il soprannome di “the Serbian pop alchemist”, per la sua abilità nel combinare insieme diversi generi musicali, e per la forte contaminazione e sperimentazione che si può riscontrare nei suoi brani. In particolare indie, techno e pop.

La carriera di Luke Black e le sue origini

Luka ha iniziato a scrivere i suoi testi quando era ancora un ragazzino. Ha proseguito anche negli studi: infatti, finita la scuola si è iscritto all’università di Belgrado, dove ha studiato lingua e letteratura inglese.

Il suo primo singolo risale al 2014, e si intitolava Nebula Lullaby, mentre la sua prima performance è stata organizzata al Belgrade Youth Center. Al singolo con cui ha lanciato il suo nuovo primo Ep, D-Generation, è seguito anche Holding On To Love.

Poi, nel 2015, la consacrazione: infatti, è diventato il primo cantante serbo a firmare un contratto con l’Universal Music Group.