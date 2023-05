Eurovision 2023, Marco Mengoni "sfila" in Versace: "McCartney? Un'icona"

Per Marco Mengoni si preannuncia essere una settimana dal sapore magico. Il cantante che ha trionfato alla scorsa edizione di Sanremo 2023 con “Due vite” è arrivato a Liverpool dove tra pochissimi giorni andrà in scena l’Eurovision Song Contest.

Il primo dettaglio che balza all’occhio è l’outfit scelto dall’artista, ed è lo stesso Mengoni a farci sapere chi è lo stilista che lo ha vestito per questa occasione tanto speciale con un frizzante: “It’s a Versace baby!”.

Eurovision 2023, il look total black di Mengoni firmato Versace

L’artista ha indossato un completo composto da gilet e pantaloni in tinta unita. Pochi e semplici dettagli hanno completato il tutto come un bracciale e l’orologio ai polsi. Nel parlare con i suoi interlocutori, Mengoni è tornato indietro al 2013, anno nel quale aveva gareggiato con “L’essenziale”: “Ho dimenticato tutto di quello che è successo nel 2013 e sono molto nervoso in questo momento”, ha dichiarato.

“Preferisco salire sul palco e cantare”

Mengoni ha poi proseguito nella conversazione spiegando per gli risultava più semplice cantare invece che fare interviste, quindi ha espresso un apprezzamento per lo slogan dell’Eurovision di quest’anno: “Preferisco essere sul palco e cantare, invece parlare e rispondere alle interviste è complicato. Essere qui per la seconda volta è davvero un onore e quest’anno sarà un grande show. Mi piace molto lo slogan dell’evento ‘United by music'”.

Non ultimo ha spiegato quanto sia stato importante per lui cantare Let it be durante la serata delle cover di Sanremo, tanto che su Paul McCartney ha espresso degli elogi: “Per me è una icona, una divinità della musica”.