Damiano dei Maneskin svela chi è la fidanzata

Dopo 4 anni di fidanzamento Damiano dei Maneskin esce allo scoperto

Con una foto condivisa nelle loro Instagram stories, Damiano dei Maneskin e Giorgia Sileri escono allo scoperto: i due sono fidanzati da 4 anni e ora rendono pubblico il loro legame

Non saranno state felici le fans dei Maneskin che ammirano la band non solo per la musica che fanno ma anche per il fascino del loro frontman, Damiano David, quando hanno visualizzato una selle ultime storie del cantante reduce dalla vittoria a Sanremo…

La ragazza taggata nella foto di Damiano e poi ricondivisa da lei stessa si chiama Giorgia Soleri ed è già un personaggio pubblico, con 124000 follower sul suo profilo Instagram. Della ragazza non si sa molto, solo che ha 25 anni e lavora come modella e influencer, mentre dal post di Damiano si intuisce che i due stiano insieme già da 4 anni…

A conferma della relazione sentimentale tra il cantante romano, frontman della rock band Maneskin, e la bella Giorgia, lei stessa ha voluto ricondividere nelle sue Instagram Stories la stessa foto di Damiano, confermando il loro legame alle ammiratrici del suo fidanzato… Ecco smentite anche le voci su un’ipotetica omosessualità del musicista, che nella foto con la ragazza sfoggia un look un pò più “mascolino”: un pantalone classico scuro con una canottiera bianca estiva.

Per alcune delle fans di Damiano David la notizia sarà stata una rivelazione inaspettatamente amara, visto che in tutte le interviste fatte finora non aveva mai raccontato di avere la fidanzata. Ma il ragazzo ha deciso di rendere pubblica una parte della sua vita privata pubblicando direttamente una foto su Instagram in cui abbraccia Giorgia e commenta: “Dopo quasi 4 anni si può dire o no?”.

Proprio per la sua estrema riservatezza, si vociferava anche che il cantante avesse forse una relazione sentimentale con la bassista del gruppo, Victoria De Angelis, ma nessuno dei componenti della band ha mai voluto rispondere a domande sulla vita privata. Il loro unico argomento di conversazione è la musica, motivo per cui la decisione di condividere una foto della sua vita privata da parte di Damiano ha stupito ancora di più la maggior parte dei fans dei Maneskin.