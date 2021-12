Fedez ha ricevuto il Tapiro d'Oro di Striscia la Notizia. Un riconoscimento per quanto accaduto in una live su Twitch con la moglie Chiara Ferragni.

Fedez, Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia: è il sesto

Fedez ha ottenuto il suo sesto Tapiro d’Oro.

Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia, ha raggiunto il cantante e gli ha consegnato questo riconoscimento per quanto accaduto durante una live su Twitch insieme alla moglie Chiara Ferragni. Durante la diretta la donna gli ha tirato diverse frecciatine molto particolari, tra cui una sulla vita sessuale di coppia.

Fedez, Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia: “Intimità con Chiara Ferragni? Sto diventando vecchio”

“Signor Fedez ma sua moglie ha detto che il miglior sesso è quello che fa da sola….

” ha esordito Valerio Staffelli. “Eh, sto diventando vecchio. Ho perso lo smalto” ha risposto in modo ironico il rapper, durante la consegna del Tapiro d’Oro. “Ma non è che è la signora Ferragni che vuole rimanere eterosessuale e lei invece mi sta diventando come Elisabetta Canalis, con la stessa faccia? La somiglianza è incredibile….” ha commentato Staffelli. “Beh diventare come la Canalis sarebbe una bella cosa, invecchierei bene…ma non mi voglio pronunciare in merito” ha risposto Fedez.

Fedez, Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia: “Un monito per tenere vivo il mio matrimonio”

“Prendo questo tapiro come monito per tenere vivo il mio matrimonio. Basta con rutti e scoregge” ha dichiarato Fedez, facendo un’importante promessa. Valerio Staffelli lo ha proposto come nuovo conduttore di Striscia la Notizia. “Antonio quando vuoi: sono qua” ha risposto Fedez, rivolgendosi ad Antonio Ricci.