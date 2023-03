Addio al giornalista e conduttore televisivo Gianni Minà: l’uomo è morto dopo aver brevemente convissuto con una malattia cardiaca. La notizia è stata diffusa in via ufficiale tramite la pubblicazione di un post sul suo profilo Facebook.

Addio a Gianni Minà, morto il noto giornalista e conduttore televisivo

Si è spento all’età di 84 anni Gianni Minà, dopo aver sofferto per un breve periodo di una malattia cardiaca. Il decesso del noto giornalista e conduttore televisivo è stato comunicato tramite i suoi account social e, in particolare, con la condivisione di un post su Facebook.

“Non è stato mai lasciato solo, ed è stato circondato dall’amore della sua famiglia e dei suoi amici più cari. Un ringraziamento speciale va al Prof. Fioranelli e allo staff della clinica Villa del Rosario che ci hanno dato la libertà di dirgli addio con serenità”, si legge nel messaggio pubblicato.

Il post di Mentana: “Questa foto vale più di una lunga biografia”

Uno dei primi a commentare la dipartita di Minà è stato il direttore del Tg La7 Enrico Mentana che ha postato un vecchio scatto del giornalista che lo ritrae insieme a all’attore Robert De Niro, al pugile Muhammed Alì, al regista Sergio Leone e lo scrittore Gabriel Garcia Marquez.

“Per far capire a un giovane chi fosse, chi sia stato Gianni Minà – che se ne è andato oggi – questa foto varrebbe più di una lunga biografia”, ha scritto Mentana. “Gianni laterale e sorridente coi suoi baffi lì a sinistra, accanto a Robert De Niro, Muhammed Alì, Sergio Leone e Gabriel Garcia Marquez, cioè tra Oscar, medaglie olimpiche e guantoni iridati e il Nobel per la letteratura. Questo è tanto altro, da Fidel a Maradona”.