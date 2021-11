Scomparsa a soli 55 anni dopo una lunga malattia, Mariana Prommel era molto nota anche in Italia come Rita della serie "Incorreggibili"

L’attrice Mariana Prommel è morta all’età di 55 anni. Da lungo tempo lottava contro un tumore alla mandibola e a dare notizia della sua scomparsa è stata la sua famiglia con un doloroso post su Instagram.

Nella corso della sua vita l’attrice e conduttrice televisiva argentina si è spesa molto per la difesa degli animali. Aveva infatti con sé ben nove cani.

ho scoperto ora che è morta Mariana Prommel che nella serie “Incorreggibili” interpretava il personaggio di Rita. potrei piangere è stato un pezzo di me quella telenovela — sara ❦ (@H4BITTT) November 16, 2021

MARIANA PROMMEL OVVERO RITA DEGLI INCORREGGIBILI NON C’É PIÙ A SOLO 53 ANNI, NON C’É LA POSSO FARE SONO A PEZZI. — 𝓓; ☼ (@innamoratadiBeF) November 16, 2021

Mariana Prommel: il dolore dei fan

In Italia Mariana Prommel era nota per la sua interpretazione di Rita nella telenovelas “Incorreggibili”, andata in onda tra il 2011 e il 2018 su Italia 1 e sul canale Super. L’attrice ha poi avuto ruoli di primo piano in romanzi e serie tv nel suo Paese d’origine, l’Argentina. Viveva a Claromecó da diversi anni, tornando a Buenos Aires solo per i suoi spettacoli teatrali o per le tournée, sempre di grande successo.

Molti sono i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sui social da parte dei fan, che non si capacitano della sua prematura scomparsa.