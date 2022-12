Addio a Ronan Vibert, l’attore di “Saving Mr. Banks” è morto a 58 anni per una malattia

Si è spento all’età di 58 anni l’attore britannico Ronan Vibert: l’artista è morto in un ospedale in Florida, come annunciato dalla sua manager.

Addio all’attore britannico Ronan Vibert: l’artista è morto all’età di 58 anni in un ospedale della Florida a causa di una malattia fulminante.

Ha recitato in film come Saving Mr. Banks e in serie per il piccolo schermo come I Borgia.