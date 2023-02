Un commosso addio ad Antonio Dimer Manzolli, il sindaco raccoglitore di tartufi: lo hanno voluto dare i conterranei con post social di cordoglio e durante un funerale a cui hanno partecipato in tantissimi.

L’ex primo cittadino di Papozze, in provincia di Rovigo, nonché giornalista e presidente dell’Ente Parco Delta del Po, era infatti amato da tutti.

Addio ad Antonio Dimer Manzolli

Da quanto si apprende Dimer era uno stimato docente, uomo erudito conosciuto in terra rodigina a cui hanno voluto tributare un saluto anche altri amministratori, in primis il sindaco di Papozze Pierluigi Mosca, quello di Corbola Michele Domeneghetti e l’assessore di Ariano nel Polesine Sandro Vidali.

Ha detto Mosca: “Caro Dimer, l’intera comunità vuole esprimerti la sua vicinanza, un coro di persone che ti hanno stimato e che ora piangono la tua assenza in modo composto come avresti voluto tu, ma con un immenso peso sul cuore”.

“Il vuoto che lasci è incommensurabile”

E ancora: “Il vuoto che lasci adesso è incommensurabile. Tu avevi il dono di saperci essere: eri un amico, un compagno, un collega, un preside e un presidente, un intellettuale, un politico che sapeva essere un punto di riferimento solido, leale, sincero per tutti, senza mai essere invadente e senza mai voler comparire per mero protagonismo”.

Poi la commovente chiosa: “La forza della tua presenza nelle vite di chi ti amava e nel tuo territorio era paragonabile a quelle delle fondamenta”.