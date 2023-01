La città dice addio al “re” della movida partenopea Giuseppe Giannino.

Il Pr di Napoli era una delle figure di maggior riferimento per eventi e spettacoli e la sua scomparsa ha generato dolore e sconcerto. I media territoriali spiegano che a Napoli c’è lutto vero per la morte di Giuseppe Giannino, da tutti conosciuto come “Peppe”. Il re della movida partenopea e gestore di numerosi locali, anche a Milano è spirato dopo un aggravarsi delle sue condizioni per una grave malattia.

Addio al “re” della movida Giannino

Edizionenapli spiega che “il 50enne lascia la moglie Fortuna e due figli”. E nel corso delle ultime festività natalizie, Peppe aveva pubblicato sui social questo post: “Ragazzi purtroppo le cose non vanno granché bene per il dolore, ho bisogno di raddrizzare il tiro sulla mia terapia, sono felicissimo di essere tornato a casa dalla mia family ma i dolori persistono”.E ancora: Ho un nuovo protocollo di cura e altri step nuovi da fare”.

I social sono letteralmente inoandati da messaggi e post di dolore per la scomparsa di Peppe.

“Grazie ha te ho conosciuto i migliori locali”

Vincenzo, citato da EN scrive: “Come dice un tuo amico, almeno una volta nella vita, ognuno di noi dovrebbe conoscere un ‘Peppe Giannino’. Persona di uno spessore enorme, solare, sempre sorridente, un ragazzo pieno di vita ma, soprattutto ricco di bontà! Ti conosceva tutta Napoli, grazie a te ho conosciuto i locali più belli della città“.