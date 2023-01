ra stato consulente legale di Cri ed associazioni nazionali di carabinieri, Finanzieri ed ufficiali in congedo: addio all'avvocato Daniele Ruocco

La Liguria dice addio all’avvocato Daniele Ruocco, aveva solo 51 anni e Savona piange un serio professionista impegnato non solo ad operare per la giustizia ma anche a tutelare in punto di Diritto i valori de”associazionismo militare e delle organizzazioni di corpo.

Da quanto si apprende in ordine al numero di messaggi di cordoglio specialmente sui social ed agli articoli delle testate locali la scomparsa del noto e stimato avvocato savonese ha davvero lasciato il segno.

Ruocco è stato consulente legale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, poi dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, dell’Associazione Nazionale Finanzieri in Congedo e dell’UNUCI Unione Nazionale Ufficiali in congedo d’Italia.

Ma era anche nell’ambito sportivo che la sua professionalità ed il suo impegno brillavano, specie in ordine all’ambito che fa capo al rpestigioso Coni.

Il prestigioso incarico sportivo

Era stato membro del collegio probiviri Associazione Atleti Azzurri ed Olimpici Italiani. Si tratta dell’organo di giustizia sportivo a livello nazionale. IN queste ore, secondo Savona News, si stanno susseguendo “i messaggi di cordoglio sui social”. I funerali dello stimato avvocato Ruocco si svolgeranno domani mattina, martedì 3 gennaio alle ore 9.00 nella chiesa di San Filippo Neri in località Valloria.