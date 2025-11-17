Alice ed Ellen Kessler, le celebri gemelle dello spettacolo internazionale, sono morte insieme a 89 anni nella loro casa di Grünwald, vicino Monaco di Baviera. Icone di musica, danza e televisione, le due sorelle erano famose anche in Italia come le “gambe della nazione” e avevano espresso il desiderio di restare unite anche dopo la morte.

Le gemelle Kessler: una vita tra Italia e Germania tra palcoscenici e successi

Arrivate in Italia nel 1961, Alice ed Ellen conquistarono il pubblico con le loro coreografie e le apparizioni televisive, lavorando con nomi come Mina, Alberto Sordi e Raffaella Carrà. Hanno conquistato un ruolo nella storia della televisione partecipando a programmi di grande popolarità, come Studio Uno, in cui interpretavano la sigla d’apertura «Da-da-un-pa», e Canzonissima. Negli anni ’70 ampliarono la loro fama anche attraverso servizi fotografici e spettacoli teatrali, per poi tornare in Germania negli anni ’80, continuando a viaggiare e a esibirsi in Italia.

Dagli esordi come Blubell Girls fino alle partecipazioni a Sanremo nel 2014, le Kessler hanno attraversato decenni di storia dello spettacolo senza mai perdere la loro eleganza e la passione per la scena. La loro storia è stata un viaggio di talento, stile e affetto reciproco.

Addio alle gemelle Kessler: Alice e Ellen trovate morte a 89 anni in Germania

Alice ed Ellen Kessler, icone internazionali di musica, danza e intrattenimento, sono morte insieme a 89 anni nella loro casa di Grünwald, nei pressi di Monaco di Baviera, come riportano Bild e DPA. Le circostanze del decesso restano ancora poco chiare, e le autorità locali hanno avviato un’indagine per chiarire le cause. Secondo Spiegel, un’operazione di polizia è attualmente in corso nella cittadina bavarese, senza che siano stati forniti ulteriori dettagli.

Le due sorelle, nate il 20 agosto 1936 a Nerchau, in Sassonia, erano diventate famose anche in Italia dagli anni ’60, grazie alle loro esibizioni televisive di grande successo, tra cui Studio Uno e Canzonissima. Celebri come cantanti, ballerine e attrici, erano soprannominate le “gambe della nazione” per la loro inconfondibile presenza scenica. Inseparabili nella vita, avevano espresso il desiderio di restare unite anche dopo la morte: le loro ceneri saranno conservate in un’unica urna, insieme a quelle della madre Elsa e del barboncino Yello, come indicato nei loro testamenti.