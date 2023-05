Addio Loonkiito: è morto il leone più vecchio d'Africa

Morto il leone più vecchio d'Africa: "Ucciso dagli abitanti di un villaggio in Kenya"

È morto Loonkiito, il leone più vecchio del Kenya e, con molta probabilità, dell’intero continente africano. L’esemplare maschile aveva 19 anni e l’annuncio della morte è stato dato dal Kenya Wildlife Service (KWS). Pare che il leone sia stato trafitto dagli abitanti di un villaggio kenyota.

Morto il leone più vecchio d’Africa: “Ucciso dagli abitanti di un villaggio in Kenya“

Come riportato ai microfoni della BBC da parte di Paul Jinaro, portavoce del Kenya Wildlife Service: “Loonkiito è stato trafitto dagli abitanti del villaggio dopo aver depredato il bestiame“, aggiungendo inoltre che “il leone era vecchio e fragile e vagava nel villaggio dal parco in cerca di cibo“.

Loonkiito era stato infatti avvistato per l’ultima volta nei pressi del villaggio di Olkelunyiet, in prossimità del Parco nazionale di Amboseli, alla periferia di Nairobi, capitale del Kenya. “Loonkiito era il leone maschio più anziano nel suo ecosistema e forse in Africa. Era un simbolo di resilienza e convivenza”, ha commentato Lion Guardians, un’organizzazione di conservazione.

L’ambientalista della fauna selvatica e amministratore delegato di WildlifeDirect, Paula Kahumbu, ha accolto con profondo dolore la notizia dell’uccisione del leone, affermando: “Questo è il punto di rottura del conflitto uomo-fauna selvatica e dobbiamo fare di più come Paese per preservare i leoni, che stanno rischiando l’estinzione”.

Proprio alla luce dell’uccisione di Loonkiito, Kahumbu, e con lei tanti altri esponenti animalisti e non solo, stanno chiedendo a gran voce misure per proteggere la fauna selvatica in Kenya.