Tra la cantante Adele e il procuratore sportivo Rich Paul potrebbero esserci stati fiori d'arancio. Una dichiarazione dell'artista non lascerebbe dubbi.

Adele potrebbe aver sposato il suo compagno Rich Paul? A quanto parrebbe di sì. La coppia avrebbe scelto di celebrare un matrimonio in segreto e, stando a quanto rende noto la testata estera “Daily Mail” sarebbe stata proprio la cantante a renderlo noto in una dichiarazione che lascerebbe spazio a ben pochi dubbi. Per Adele si tratterebbe del secondo matrimonio dopo quello con Simon Konecki avvenuto nel 2018.

Adele ha sposato Rich Paul? La rivelazione della cantante

La cantante ha confessato di “essersi sposata” durante lo show dell’amico Alan Carr e a rivelarlo sarebbe stato proprio uno spettatore. Il comico si era infatti rivolto al pubblico chiedendo se ci fosse stato qualcuno che avrebbe scelto di sposarsi recentemente. A intervenire, con tanto di alzata di mano è stata proprio Adele che ha affermato: “Sì, l’ho fatto“. Non solo. A settembre, durante un suo concerto, una sua fan le ha chiesto di sposarla, ma anche in questo caso “l’indizio è servito”.

La vita privata

Adele è stata sposata dal 2018 al 2021, dal compagno Simon Konecki da cui ha avuto un figlio. L’incontro con il procuratore sportivo Rich Paul è avvenuto per la prima volta nel 2021 in occasione di una festa di compleanno.