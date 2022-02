Adele fa la pole dance in un locale gay di Londra: i video fanno impazzire i fan.

Mentre in Italia le discoteche sono ancora chiuse, almeno ufficialmente, a Londra si fa ‘baldoria’. La prova è la bravissima Adele che si è concessa una serata di spensieratezza presso l’Heaven, in occasione della serata G-A-Y. L’artista, oltre a qualche esibizione di pole dance, si è lasciata andare anche ad un simpatico sketch con una drag queen.

Adele fa pole dance in un locale di Londra

Dopo le polemiche degli ultimi giorni, legate alla residency Weekends With Adele, Adele si è concessa una serata all’insegna del divertimento. L’artista, che ai Brit Awards 2022 si è aggiudicata i premi di quasi tutte le categorie, ha partecipato alla serata G-A-Y presso l’Heaven di Londra. Balli scatenati, esibizioni alla pole dance e anche qualche sketch con la drag queen: Adele si è letteralmente scatenata. Neanche a dirlo, quanti erano presenti nel locale sono rimasti senza parole nel vedere la regina mondiale della musica alla festa.

I video di Adele sono virali

Adele ha partecipato alla serata G-A-Y come un qualsiasi altro avventore del locale. Certo, ha avuto la possibilità di suonare per un po’ in console con il dj, ha fatto la pole dance ed è salita sul palco con la drag queen, ma si è comportata come tutti i comuni mortali. Si è divertita e ha lasciato a casa i panni da diva. Non a caso, i fan l’hanno letteralmente osannata.

I video della serata all’Heaven di Londra sono diventati virali in un lampo e quanti non hanno partecipato si sono mangiati le mani.

Adele star indiscussa della serata

Tranne i momenti in cui si è assentata per concedersi qualche drink in una zona riservata del locale, per tutta la serata Adele è stata l’anima della festa. Il pubblico presente all’Heaven non si aspettava minimamente di condividere la serata con una star del suo calibro, né tantomeno di vederla fare la pole dance.

L’artista, una delle più famose al mondo, si è addirittura intrattenuta a parlare con diversi clienti del locale. Insomma, Adele si conferma una grande cantante, ma anche una persona umile come poche.