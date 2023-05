Il merito è stato di una cultura che si è scavata una strada certa e bellissima grazie alle battaglie ed alle manifestazioni condotte negli anni da chi ha lottato in prima linea: in tema di adozioni gay gli ultimi dati dicono che la percentuale di italiani a favore è del 50,4%. Basti pensare che solo venti anni fa, nel 2003, poco più della metà di questi era pro e il resto era decisamente contro. Che significa? Che chi fa le battaglie sul campo porta giovamento anche a chi ha idee convergenti ma milita poco ed attende che i tempi siano maturi per godere del loro frutto normativo.

Adozioni gay, cosa dicono gli ultimi dati

Lo spiega bene la pagina AprileIlCervello, che rende noto come per la prima volta Eurispes ha fatto sapere che la maggioranza degli italiani si è dichiarata favorevole alle adozioni per coppie dello stesso sesso. E se nel 2003 solo il 27% degli italiani era a favore oggi, a distanza di due decenni, “ad aver risposto positivamente al sondaggio sono il 50,4%”. Siamo ad una maggioranza appena raggiunta e ci sono ancora molti, troppi italiani che non la pensano così, ma il dato è un altro.

Due decenni di lotte e un grafico “verde”

Ad di là della sacralità delle idee di ciascuno c’è il fenomeno per cui una certa cultura avanzata sta erodendo posizioni con gradualità ma in maniera inesorabile. Ed oggi in grafico appare un numero col colore verde. Il che significa che gli italiani si sono aperti alla comunità LGBT+ dimostrando “a piccolissimi passi di essere probabilmente più avanti di chi li rappresenta in governo”, come spiega Biccy. Resta il dato negativo per cui l’Italia resta uno degli ultimi paesi dell’Unione Europea “a non avere una legge sulle adozioni per coppie dello stesso sesso”.