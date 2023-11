Adriano Panatta, lo sfogo in diretta: "A 73 anni non riesco ad andare in pensione. Come devo fare?"

Adriano Panatta, lo sfogo in diretta: "A 73 anni non riesco ad andare in pens...

Adriano Panatta è stato uno dei tennisti più grandi del panorama italiano, ma a 73 anni non riesce ad andare in pensione, nonostante i contributi versati.

Adriano Panatta è stato uno dei tennisti italiani più grandi di sempre, tanto che la sua quarta posizione nel ranking mondiale è stata eguagliata solo nel 2023 dal giovanissimo Jannik Sinner. Raggiunti i 73 anni di età, L’ex tennista classe 1950 non riesce tuttavia ad andare in pensione nonostante abbia versato per anni e anni i contributi. In una intervista rilasciata a Rai News 24, si è lasciato andare a durissime parole di sfogo.

Adriano Panatta, il duro sfogo a Rai News 24: “Cosa devo fare per andare in pensione?”

L’ex tennista, durante la conversazione con il giornalista Rai ha dichiarato senza troppi giri di parole: “Ho 73 anni, non posso lavorare e non riesco ad andare in pensione. Cosa devo fare?”. Panatta è stato poi chiamato a fare una riflessione su Jannik Sinner, tanto da augurarsi che riesca addirittura a superarlo: “Spero che il prossimo torneo lo vinca già domani […] così mi supera e non mi chiamate più. È fortissimo, vincerà tanto, però a me lasciatemi campa’”.

La vita privata di Adriano Panatta

Panatta, nel corso dei decenni è stato legato a grandi nomi che spesso sono balzati agli onori della cronaca come Serena Grandi o ancora la cantante Loredana Bertè. Dalla relazione con Rosaria Luconi ha avuto i figli Niccolò, Alessandro e Rubina. Ad oggi vive a Treviso con Anna Bonamigo.