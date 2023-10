A Pechino Jannik Sinner ha conquistato il suo nono titolo in carriera, ottenendo finalmente la prima vittoria su Daniil Medvedev.

Tennis, Sinner ha vinto il torneo ATP 500 di Pechino

Sinner ha finalmente superato la nemesi di lunga data Daniil Medvedev, ottenendo la sua prima vittoria contro il numero 3 del mondo. Con un punteggio finale di 7-6 7-6 ha sollevato il trofeo del China Open all’Olympic Green Tennis Center di Pechino. “Grazie per avermi reso un giocatore migliore“, ha detto a Medvedev dopo la finale. “Ci siamo allenati molto per cercare di batterti“. La vittoria conclude una settimana storica per Sinner, che raggiungerà la posizione numero 4 nel ranking, dopo essere diventato il terzo giocatore ATP ad aver sconfitto le prime due teste di serie nel 2023. Il 22 enne, infatti, ha vinto contro il campione del Grande Slam Carlos Alcaraz in semifinale, 7-6 6-1, e non ha ceduto un break point in finale contro Medvedev, salendo a 49-13 punti in stagione e migliorando a 9-3 le finali ATP.

Un record italiano

Lunedì Sinner diventerà l’italiano più alto in classifica ATP da oltre 47 anni, da quando Adriano Panatta raggiunse il traguardo nell’agosto del 1976. “Significa sicuramente molto“, ha detto il campione di San Candido. “Io e il mio team ci alleniamo molto, abbiamo ovviamente grandi aspettative, ma questo rende il lavoro ancora più divertente perché si vuole migliorare. Per me la classifica in questo momento non è così importante. So che devo migliorare molte cose, ma vedremo in futuro. Di sicuro sono felice di essere nella posizione in cui mi trovo e ovviamente c’è ancora molto lavoro da fare“.

Una partita da campioni

Il tennista ha messo a segno 28 colpi vincenti contro 24 errori non forzati ed è stato invincibile al servizio. Ha affrontato una sola palla break, ha vinto l’81% dei punti di primo servizio e il 74% dei punti di secondo servizio. Ha dovuto dare il meglio di sé, perché Medvedev ha salvato tutte e cinque le palle break, costringendo l’italiano a due tie-break. “Congratulazioni a Jannik e al suo team“, ha dichiarato il russo, che aveva sconfitto Sinner nelle due precedenti finali del 2023. “Terza volta fortunata, come diciamo noi, terza finale quest’anno tra di noi. Sei riuscito a vincerla giocando una grande partita. Sei un giocatore fantastico e stai vivendo una stagione straordinaria. Spero che potremo avere molte altre finali in grandi tornei come questo“.