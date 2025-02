Un weekend difficile per Roccaraso

La situazione a Roccaraso, località montana rinomata per le sue piste da sci, si presenta complessa a una settimana dalla cosiddetta “domenica nera”. Questo evento ha causato notevoli disagi, non solo per i turisti, ma anche per i residenti. La statale 17, principale arteria di accesso, è stata paralizzata, creando un effetto domino che ha impattato sul decoro urbano e sulla vivibilità della cittadina. Nonostante le difficoltà, l’affluenza turistica ha mostrato segnali di ripresa, sebbene contenuti.

Arrivi e gestione del flusso turistico

In questo weekend, Roccaraso ha accolto circa 40 bus di turisti, provenienti da diverse località. Questi visitatori hanno superato la “dogana” al confine con Rionero Sannitico, un passaggio che ha suscitato non poche polemiche. La gestione del flusso turistico è stata messa a dura prova, con le autorità locali che hanno dovuto implementare misure straordinarie per garantire la sicurezza e il comfort dei visitatori. Tuttavia, le temperature in aumento non hanno contribuito a migliorare l’esperienza, con molti turisti che si sono lamentati della mancanza di neve, fondamentale per le attività invernali.

Le testimonianze dei turisti

Le impressioni dei turisti sono variegate. Una ragazza, alla sua prima esperienza sulla neve, ha dichiarato: “Era la mia prima volta sulla neve ma la neve non c’è”. Questa frase riassume perfettamente il sentimento di molti visitatori, che si aspettavano un’atmosfera invernale ma si sono trovati di fronte a un paesaggio poco invitante. Le aspettative non sono state soddisfatte, e questo potrebbe influenzare le scelte future dei turisti. La località, pur avendo un potenziale enorme, deve affrontare sfide significative per mantenere la sua attrattiva.