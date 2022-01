Agenas: terapie intensive Covid stabili ma sette Regioni oltre il 20%

Pur stabili a livello nazionale, le terapie intensive sono ancora sopra il 20% in sette regioni italiane: gli ultimi dati Agenas.

Secondo i dati Agenas aggiornati a martedì 25 gennaio 2022, la percentuale di terapie intensive occupate a livello nazionale resta stabile al 175, ma in sette regioni supera il 20%.

Dati Agenas sulle terapie intensive

Si tratta in particolare di Provincia Autonoma di Trento (27%), Piemonte (24%), Friuli (22%), Toscana (22%), Lazio (21%), Marche (21%) e Val d’Aosta (21%).

In Lazio, Alto-Adige, Piemonte e Puglia il dato è in discesa, mentre è in aumento in Basilicata, Trentino, Toscana e Veneto. Stabile invece negli altri territori.

Quanto invece al tasso di occupazione dei reparti di degenza ordinaria, esso è pari al 30% in Italia ma è cresciuto in 12 Regioni con punte del 57% in Val d’Aosta.

Dati Agenas sulle terapie intensive regione per regione

Queste le percentuale di rianimazioni e aree mediche occupate in ogni regione: