Aggressione su un treno in Gran Bretagna: più di dieci feriti e paura tra i passeggeri

Un attacco su un treno in Gran Bretagna ha provocato il ferimento di oltre dieci persone e ha portato all'arresto di due individui.

Un tragico evento di violenza si è verificato su un treno diretto a Huntingdon, nel Cambridgeshire, dove più di dieci passeggeri sono stati accoltellati. L’incidente è avvenuto intorno alle 19:39, quando la British Transport Police ha ricevuto l’allerta riguardo a un’aggressione a bordo del convoglio. Immediatamente, oltre trenta agenti, compresi reparti armati, sono stati inviati sul luogo per gestire la situazione, insieme a numerosi mezzi di soccorso.

Contesto dell’accaduto

La gravità dell’incidente ha portato alla chiusura temporanea della linea ferroviaria principale tra Stevenage e Peterborough, con interruzioni che si sono protratte per tutta la serata. Nonostante le notizie iniziali parlino di più di dieci feriti, le autorità non hanno ancora confermato il numero esatto delle persone coinvolte o la loro condizione.

Testimonianze dei passeggeri

Un testimone ha descritto scene di panico a bordo del treno, riferendo di aver visto alcuni passeggeri in preda al terrore, con evidenti segni di ferite. “Hanno un coltello, mi hanno accoltellato!” erano le parole che riecheggiavano nel vagone. Altri passeggeri si sono rifugiati nei bagni nel tentativo di sfuggire all’aggressore mentre il treno si fermava.

Un altro passeggero ha raccontato: “C’era sangue ovunque e diverse persone sono state calpestate mentre cercavano di fuggire”. Le testimonianze sono state confermate da un fotografo presente sul posto, che ha visto numerose ambulanze trasportare i feriti avvolti in coperte termiche.

Reazioni delle autorità

Il primo ministro Keir Starmer ha commentato l’incidente esprimendo preoccupazione. Ha dichiarato: “Il fatto terribile accaduto su un treno vicino a Huntingdon è profondamente preoccupante. I miei pensieri sono con tutti coloro che sono stati colpiti, e il mio ringraziamento va ai servizi di emergenza per la loro pronta risposta”. Ha inoltre invitato chiunque si trovi nella zona a seguire i consigli della polizia.

La risposta della polizia e degli operatori

La polizia dei trasporti britannica ha confermato l’arresto di due individui in relazione all’attacco. Il segretario ombra per l’Interno, Chris Philp, ha definito l’episodio come un brutale attacco di massa e ha chiesto che il governo fornisca aggiornamenti tempestivi riguardo alla situazione e agli arresti effettuati.

Un portavoce del servizio di ambulanza dell’Inghilterra orientale ha descritto l’operazione come una risposta su larga scala, con l’intervento di squadre specializzate e elicotteri per il soccorso. La situazione ha generato apprensione tra i viaggiatori e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza sui mezzi pubblici.

Impatto sul trasporto ferroviario

L’operatore ferroviario London North Eastern Railway (LNER) ha confermato che i servizi tra Stevenage e Peterborough sono stati interrotti, causando ritardi significativi e disagi ai passeggeri. Le autorità stanno indagando sull’accaduto e valutando le misure da adottare per garantire la sicurezza sui treni in futuro.

Questa aggressione, che ha profondamente scosso la comunità locale, evidenzia la necessità di una riflessione approfondita sulla sicurezza nei trasporti pubblici e sulla prevenzione della violenza. Le autorità locali e nazionali seguono con attenzione l’evolversi della situazione, mentre i cittadini attendono ulteriori dettagli.