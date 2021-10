Ainett Stephens contro Dayane Mello: “Rompeva i co***ni”

Ainett Stephens ha scagliato una frecciatina infuocata contro Dayane Mello, ex concorrente del GF Vip 5.

Nella casa del GF Vip alcune concorrenti hanno lodato il comportamento dell’ex concorrente Dayane Mello, mentre Ainett Stephens ha pronunciato una categorica stroncatura nei confronti della modella brasiliana.

Ainett Stephens contro Dayane Mello

Mentre Soleil Sorge e Clarissa Selassié si sono prodigate in elogi nei confronti di Dayane Mello (concorrente della precedente edizione del GF Vip e amica della stessa Sorge) Ainett Stephens è stata di tutt’altro parere: Sì ok, ma però rompeva i co***oni pure.

Dire la verità è un conto, ma rompere i co***oni è un’altra cosa“, ha tuonato. Per Soleil Sorge – che con la modella brasiliana ha trascorso le vacanze estive – Dayane sarebbe invece un esempio:

“Una persona splendida, con un vissuto importante. Qui al GF l’anno scorso ha dato tutta sé stessa. Io ovviamente facevo il tifo per lei. Mi ha anche dato tanti consigli. […] Secondo me meritava di vincere il GF Vip, non solo per quanto ha dato al programma ma proprio per quanto è forte proprio come persona, come donna a prescindere.

E nella vita reale è ancora più forte. La foto che vedi di più da lontano è quella di Dayane. Bella cicci, è in una fattoria in Brasile a fare questa esperienza. Chissà come sta adesso“, ha affermato.

Dayane Mello: gli abusi

Attualmente la modella brasiliana si trova a A Fazenda, reality brasiliano che corrisponderebbe a La Fattoria in Italia. Proprio all’interno del reality show Dayane Mello sarebbe stata molestata dal concorrente Nego Do Borel, squalificato in tronco e sulla cui colpevolezza stanno indagando le forze dell’ordine.

“Non so se ero pronta per fare un altro reality show dopo il Grande Fratello Vip.

Mi sento molto fragile in questo momento”, ha dichiarato Dayane dopo la vicenda che l’ha visibilmente provata.

Dayane Mello: i drammi

L’ultimo anno è stato particolarmente difficile per Dayane che a febbraio si era trovata a fare i conti con un tragico lutto: suo fratello Lucas infatti è scomparso in un incidente stradale. A seguire Dayane ha dovuto fare i conti con la scomparsa di sua madre, deceduta a causa di una difficile battaglia contro il cancro.

La modella ha cercato di non darsi per vinta e si è concentrata sui suoi numerosi impegni di lavoro e sull’amore per la figlia Sofia (nata dalla sua relazione con Stefano Sala).