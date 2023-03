Aiutati dal padre fratelli di 15 e 17 anni picchiano un compagno di scuola

In Lombardia ed aiutati dal padre due fratelli di 15 e 17 anni picchiano un compagno di scuola: a Vimercate viene messa in atto una vera spedizione punitiva con la collaborazione del genitore in danno di un 16enne. I fatti risalgono alla scorsa estate, quando i due fratelli avevano aggredito e preso a manganellate un compagno di scuola. E ad attenderli in auto pronto a partire dopo l’assalto, c’era il loro genitore.

Fratelli picchiano un compagno di scuola

I media spiegano che i due minori di Arcore sono stati identificati dalle telecamere, ed arrestati dai carabinieri della compagnia di Vimercate. Ma perché quel blitz violento? Lo diranno i ragazzini che sono stati raggiunti da due ordinanze di custodia cautelare con collocamento in due diverse comunità per minori. Su loro grava l’ipotesi di reato di concorso in lesioni personali aggravate, porto abusivo di oggetti atti ad offendere e rapina.

Le indagini della Procura dei Minori

Le indagini erano state coordinate dalla Procura dei Minori di Milano: la vittima era seduta al tavolo di un bar in compagnia di alcuni amici e i due fratelli gli erano piombati addosso e lo avevano portato in un parcheggio. Lo avevano pestato con botte e manganello e gli avevano rubato il cellulare. La procura ritiene che il loro padre sia stato il “consigliori” della spedizione ed ora l’uomo è indagato per lesioni aggravate in concorso.