Al Bano e Romina non parlano più? Il gesto di lui sembra confermarlo

Al Bano Carrisi e Romina Power stanno attraverso un momento di crisi? Secondo indiscrezioni i due avrebbero smesso di parlarsi.

Al Bano Carrisi: la presunta lite con Romina

Da poche settimane Al Bano Carrisi e Romina Power sono diventati nonni del loro terzo nipotino (la figlia Cristel è diventata mamma per la terza volta) e in tanti si sono chiesti se i due sarebbero andati insieme a Zagabria a farle visita dopo il parto.

A tal proposito il cantante di Cellino San Marco ha precisato che sì, avrebbe fatto visita a sua figlia, ma ha anche confermato di non sapere alcunché da parte del resto della famiglia (e in particolare della sua ex moglie Romina Power, con cui si era riavvicinato per motivi di lavoro alcuni anni fa). “Sinceramente non so niente. Sto partendo io, non so quando Romina raggiungerà nostra figlia”, ha confessato Al Bano.

Al Bano: i motivi della presunta lite

Secondo i rumor in circolazione l’ex moglie di Al Bano, Romina Power, se la sarebbe presa per una recente intervista in cui Al Bano ribadiva il suo amore per Loredana Lecciso e confessava di aver permesso in passato alcune intromissioni nella sua vita privata. Tra Romina Power e Loredana Lecciso non è mai corso buon sangue e più volte le due donne si sono scagliate frecciatine e recriminazioni a vicenda.

Al Bano e Loredana Lecciso: l’amore

Anche Al Bano e Loredana Lecciso hanno vissuto un momento di crisi ma a sorpresa sono poi tornati insieme al termine del 2019 e insieme hanno trascorso anche il lockdown per l’emergenza Coronavirus. Al Bano ha affermato di non essere intenzionato a sposare Loredana Lecciso ma ha anche definito il loro “un matrimonio spiriturale”. “Ho vissuto 21 anni di vita intensa accanto a Loredana.

Dovevamo costruire e direi che ce l’abbiamo fatta. Gli inizi sono stati burrascosi, ma c’erano basi di fondo che mi facevano pensare positivo”, ha dichiarato il cantante, che insieme alla Lecciso ha avuto i suoi due figli più piccoli (Jasmine e Bido). Insieme a Romina Power Al Bano ha avuto i suoi primi quattro figli: Ylenia (misteriosamente scomparsa a New Orleans nel 1994 senza lasciare traccia), Yari, Cristel e Romina Jr. Tutti loro sono molto legati a entrambi i genitori.