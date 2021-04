Al Bano ha confessato il dramma da lui vissuto quando sua figlia Ylenia è scomparsa.

A Ciao Maschio, lo show condotto da Nunzia De Girolamo, Al Bano Carrisi è tornato a parlare del dolore provato quando sua figlia Ylenia è scomparsa.

Al Bano Carrisi: la scomparsa di Ylenia

La figlia di Al Bano Carrisi e Romina Power, Ylenia Carrisi, è scomparsa nel 1994 a New Orleans senza lasciare traccia.

La perdita della ragazza ha lasciato un vuoto incolmabile nei suoi genitori e lo stesso Al Bano ha confessato di aver vissuto momenti profodamente difficili: “La fede è stata centrale nella mia vita, ho sempre avuto fiducia in Dio. Negli anni ’90 però, dove mi è successo di tutto, mi sono interrogato ed ho avuto seri dubbi“, e ancora: “Ho messo in dubbio Dio e la fede, perché mi sentivo punito per cose che non avevo commesso.

Ho capito che anche il buon Dio aveva perso suo figlio, quindi ho ripreso ciò che avevo abbandonato e questo mi ha fatto stare meglio”, ha dichiarato il cantante.

Al Bano e Romina: la fine dell’amore

La scomparsa di Ylenia ha segnato profondamente anche il rapporto tra Al Bano e la sua ex moglie, Romina Power, che non si è mai arresa difronte alla possibilità di ritrovare la ragazza. Al Bano ha invece affermato che secondo lui Ylenia sarebbe morta e che nutrire inutili speranze verso un suo ipotetico ritorno sarebbe solamente motivo di ulteriore dolore.

Al Bano: la nuova vita del cantante

Oggi Al Bano ha ritrovato la serenità accanto a Loredana Lecciso, con cui nel 2018 ha vissuto un periodo di crisi. I due hanno avuto insieme due figli, Jasmine e Bido, e sono più legati che mai. Nonostante il loro amore proceda a gonfie vele da oltre 20 anni Al Bano ha confessato che probabilmente lui e la Lecciso non si sposeranno mai: “Mi sono sposato una volta, basta e avanza. Prima di tutto è la stessa Loredana che non lo chiede, e poi su quel fronte ho già dato. Certo, quando arriva un bambino, amato, desiderato, ti sembra logico sigillare il suo arrivo con un matrimonio. Ma ripeto, le nozze non fanno più per me”, ha confessato. Loredana Lecciso ha dichiarato che il loro sarebbe un matrimonio “spirituale” e che non sentirebbe il bisogno di ufficializzarlo con le nozze.