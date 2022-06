Il mondo della musica piange Pamela Rosato, la violinista che aveva suonato con Al Bano e al Festival di Sanremo.

Il mondo della musica italiana piange Pamela Rosato, violinista che aveva suonato per Al Bano e per il Festival di Sanremo e che si è spenta a 42 anni a Ancona dopo aver lottato contro una grave malattia.

Il mondo della musica italiana piange Pamela Rosato, la violinista che aveva collaborato spesso con Al Bano e che aveva suonato al Festival di Sanremo e in diversi programmi tv. Si sarebbe spenta a Torrette, ad Ancora, dopo aver lottato contro una grave malattia che l’aveva debilitata da tempo. Era originaria di Brindisi, ma da tempo viveva a Sinigallia.

La musicista era sposata dal 2018 con Stefano Maltempi, e oltre a lui lascia sua mamma Filomena, il papà Cosimo e la sua adorata sorella Stefania.

La famiglia ha mantenuto il massimo riserbo sulla notizia della sua malattia e della sua scomparsa.

Al momento Al Bano non ha rotto il silenzio rispetto alla scomparsa della musicista ma in tanti sui social hanno scritto messaggi di cordoglio sui canali social a lei dedicati. Al momento non è dato sapere quando si terranno i funerali di Pamela Rosato né quale fosse la malattia che ha condotto la donna alla morte a soli 42 anni d’età.