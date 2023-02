Al Bano, le paole su Romina: "Mi ha tolto molto, Loredana invece..."

Al Bano Carrisi si è confessato a cuore aperto su quelle che sono state le due donne più importanti della sua vita, Romina Power e Loredana Lecciso.

Al Bano Carrisi: la storia con Romina Power

Al Bano Carrisi e Romina Power si sono conosciuti da giovanissimi e, dopo un amore da sogno coronato dall’arrivo di 4 figli, hanno deciso di separarsi tra la disperazione dei fan, molti dei quali sperano di vederli insieme ancora oggi. Nei primi anni 2000 Al Bano è uscito allo scoperto con Loredana Lecciso, la compagna con cui ha avuto i suoi due figli più piccoli e con cui sembra aver finalmente trovato la serenità.

“Con Romina non c’è stata alternativa, decise di andarsene e lo fece. Ringrazio Romina per tutto quello che è riuscita a darmi, ma purtroppo mi ha anche tolto“, ha affermato Al Bano, mentre su Loredana Lecciso ha detto: “E così ringrazio anche Loredana, sottolineando che non ha mai sottratto nulla a Romina che se n’era già andata, quasi dieci anni prima”.

Il cantante non ha mai amato parlare della sua vita privata ma in questi anni in tantissimi gli hanno chiesto delucidazioni sulla sua sfera sentimentale e hanno sperato di vederlo insieme alla sua ex moglie.

Al Bano ha più volte precisato che questo non sarà mai possibile e che oggi lui e Romina mantengono solo un rapporto pacifico per questioni di lavoro.