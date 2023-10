Al Bano sta per tornare in televisione con una nuova avventura, Io Canto, che lo vedrà accanto a Gerry Scotti. In occasione del debutto, il cantante di Cellino San Marco si è raccontato un po’, svelando anche la verità sul rapporto con Loredana Lecciso.

Al Bano vuota il sacco su Loredana Lecciso: cosa c’è tra loro?

Anche se nell’immaginario collettivo Al Bano è ancora legato a Romina Power, la realtà è molto diversa. Intervistato in vista della sua nuova avventura televisiva nel talent Io Canto, Carrisi ha vuotato il sacco sul vero rapporto che lo collega a Loredana Lecciso.

Al Bano: ecco chi ha scelto tra Loredana e Romina

Oggi Al Bano è davvero sereno. Anche se la sua vita sentimentale finisce spesso al centro dell’attenzione, la realtà è molto diversa da quello che si dice. Il matrimonio tra lui e Romina è finito da tempo e ormai da 24 anni è felice accanto a Loredana. Tra Power e Lecciso, quindi, Carrisi ha scelto quest’ultima. Inoltre, ci ha tenuto a sottolineare che in tutti questi anni non ha mai avuto un’altra donna oltre alla madre dei suoi ultimi due figli.

Al Bano e Loredana Lecciso vivono insieme

Al Bano vive insieme a Loredana e ai loro due figli, Jasmine e Albano junior. Con Romina ha un ottimo rapporto, per lo più professionale, e non ha alcun problema a salire sul palco con lei quando il lavoro lo chiede. Ovviamente, anche se Carrisi è stato chiaro come non mai, i fan sognano ancora un ritorno di fiamma con la Power. Questa storia, molto probabilmente, non finirà mai.