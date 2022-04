Addio ad Alberto Braglia, morto a 45 anni a causa di una malattia: ingegnere informatico, lascia la moglie e due figli.

Lutto a Rivalta per la scomparsa di Alberto Braglia, ingegnere informatico morto all’età di 45 anni a causa di una malattia. Lavoratore per l’azienda Max Mara e successivamente per la Apkappa del gruppo Maggioli, lascia la moglie Anna e i due figli di 13 e 15 anni Daniele e Alice.

Molto conosciuto nella frazione di Rivalta e non solo, Alberto era il nipote del pittore reggiano Carlo Bazzani. I parenti più stretti lo ricordano come “un uomo buono, generoso, intelligente e simpatico, un padre e un marito amorevole“. La famiglia ci ha inoltre tenuto a ringraziare tutte le persone che, con la loro partecipazione e il loro affetto, hanno dato conforto alle persone più vicine alla vittima.

I suoi funerali hanno avuto luogo mercoledì 27 aprile 2022 nella chiesa parrocchiale di Rivalta