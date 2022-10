Alena Seredova a Verissimo: il matrimonio e la frecciatina a Buffon

La bellissima Alena Seredova si racconta in un'intervista con la Toffanin nello studio di Verissimo: la modella non risparmia una frecciatina a Buffon

La showgirl ceca, Alena Seredova è tornata nello studio di Verissimo per una nuova intervista con Silvia Toffanin. La Seredova ha parlato del suo rapporto con Alessandro Nasi, il suo futuro sposo e non ha risparmiato una piccola frecciatina nei confronti del suo ex storico Gigi Buffon.

Verissimo, l’intervista di Alena Seredova con Silvia Toffanin

Alena Seredova si racconta ai microfoni di Verissimo, in una nuova intervista rilasciata alla conduttrice di Canale 5, Silvia Toffanin. La Seredova ha spiegato di aver passato dei momenti molto complicati in passato, ma da un paio d’anni a questa parte, soprattutto dopo la nascita della figlia Vivienne Charlotte, le cose per lei sono cambiate: “Negli ultimi anni ho sempre soprese nuove.

È iniziato tutto due anni fa con l’arrivo della piccola Vivy, poi la proposta del matrimonio che non mi aspettavo proprio.” Il riferimento è al prossimo matrimonio con Alessandro Nasi: “Stiamo provando a capire come organizzare le nozze, vogliamo solo divertirci. Devo trovare qualcosa che non mi renda ridicola. Non sarà a Praga ma probabilmente in italia al Sud. Vorrei un weekend con amici e famigliari. Sarà nell’estate del 2023.”

Il rapporto tra Alena Seredova e Gigi Buffon

Non poteva mancare, poi, un riferimento a Gigi Buffon. La Seredova racconta come sono i rapporti tra i due ex coniugi ad oggi: “Io sono sempre stata civile, per me un bicchiere rotto è rotto perciò se anche è rotto non è detto che non posso avere un rapporto civile con lui, ma sicuramente non vedrete mai una foto di tutti insieme sotto l’albero.”