Alena Seredova si sposa: l’annuncio stringato via social

Alena Seredova ha annunciato che convolerà a nozze con Alessandro Nasi.

Alena Seredova ha annunciato via social di essere pronta a sposare il compagno Alessandro Nasi, padre di sua figlia Vivienne Charlotte.

Alena Seredova si sposa

Dopo il matrimonio naufragato con Gialuigi Buffon, Alena Seredova sarebbe pronta a convolare a nozze per la seconda volta: la modella ceca ha annunciato di aver ricevuto la fatidica proposta da Alessandro Nasi condividendo sui social un articolo di un giornale estetro che annunciava proprio il suo sì al compagno.

“Ho detto sì”, ha scritto la modella, dando così il suo annuncio ai fan. In tanti sono curiosi di saperne sul suo matrimonio con l’imprenditore torinese con cui nel 2020 ha avuto la sua terza figlia, Vivienne Charlotte. Precedentemente Alena Seredova ha avuto due figli, David Lee e Louis Thomas, insieme all’ex marito Buffon.

L’amore per Alessandro Nasi

La modella ha più volte espresso pubblicamente il suo amore per il manager torinese, con cui è riuscita a creare una famiglia.

“Per me è stato come tornare a casa dopo tanto tempo. È stato sorprendente e meraviglioso, un dono che la vita mi ha fatto (…) Valeva la pena vivere questa sofferenza per arrivare fin qui”, ha dichiarato la modella in merito alla sua storia d’amore con il compagno, che le ha ridatò la serenità.