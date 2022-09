Alessandra Amoroso dedica al papà di Emma Marrone un dolce ricordo

Il papà di Emma Marrone è scomparso tra il 4 e il 5 settembre per un malore improvviso. Diversi i messaggi di vicinanza apparsi sui social.

Rosario Marrone, papà di Emma, è venuto improvvisamente a mancare nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 settembre 2022 all’età di 66.

“Ciao, Rosario, uomo eclettico, disponibile, forte e schietto”

A dare la notizia della morte del papà di Emma Marrone è stata la pagina social del Comune di Aradeo, che ha scritto: “È con profonda tristezza che ci stringiamo commossi alla famiglia Marrone, alla presidente del Consiglio Clarissa Quido per l’improvvisa perdita del caro Rosario.

Ricordiamo Rosario per il suo impegno nella nostra comunità, come uomo di politica, ex amministratore e presidente del Consiglio nel nostro comune. Un uomo eclettico, disponibile, forte e schietto che ricorderemo sempre con grande affetto. Ciao, Rosario”.

Il ricordo di Emma Marrone per il papà

All’alba, anche la stessa Emma Marrone ha voluto ricordare il papà pubblicando una foto che lo mostra sorridente mentre suona una chitarra. “Fai buon viaggio, papà.

Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca”, sono le poche semplici parole che accompagnano l’immagine.

Il pensiero social di Alessandra Amoroso

Diversi i personaggi del mondo dello spettacolo, oltre a moltissimi fan, che hanno voluto esprimere la loro vicinanza alla famiglia Marrone, compresa Alessandra Amoroso, che ha ricordato Rosario in una storia su Instagram con un cuore, la canzone Sarò libera di Emma e il commento “ni vidimu eh”.

Le due cantanti sono da anni legate da una profonda amicizia.

Leggi anche: Emma Marrone, morto il padre: le parole di Stefano De Martino

Leggi anche: Emma Marrone, il tragico lutto: è morto il padre Rosario