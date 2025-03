Alessandra Amoroso è incinta di Valerio Pastore? Il gossip corre sul web. Ecco cosa sappiamo.

Alessandra Amoroso è una delle cantanti più amate degli ultimi dieci anni. Secondo le ultime indiscrezioni, Alessandra sarebbe incinta di una bambina dal compagno Valerio Pastore. A sganciare la bomba è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, a cui fonti anonime hanno appunto rivelato che la bella Alessandra è in dolce attesa: “ho uno scoop. Alessandra Amoroso è incinta. A settembre nasce Penelope Maria Pastore.” Per il momento è appunto solamente un’indiscrezione, in quanto Alessandra Amoroso non ha ancora né smentito né confermato la notizia. Staremo a vedere.

Alessandra Amoroso e Valerio Pastore: la storia d’amore

Nelle ultime ore, come abbiamo visto, è esploso il gossip attorno ad Alessandra Amoroso, che sarebbe incinta di una bambina dal compagno Valerio Pastore. La cantante salentina e il tecnico del suono stanno insieme ormai da diversi anni, da poco dopo che l’Amoroso ha chiuso la lunga relazione con il produttore Stefano Settepani. Valerio, inoltre, è di 8 anni più giovane di Alessandra, ma ciò non è mai sembrato importare a nessuno dei due, anzi, la loro sembra davvero una storia bellissima. Staremo a vedere se presto diventeranno davvero in tre.