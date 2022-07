La cantante salentina mette mano ai social per fare chiarezza rispetto ad alcuni eventi recenti

Sono giorni che online non si fa altro che parlare di Alessandra Amoroso. La cantante salentina è stata di recente protagonista (suo malgrado) di una serie di video diventati virali che ne hanno in qualche modo compromesso l’immagine.

Video in realtà di per sé piuttosto innocenti, ma che sono stati amplificati dai social, spesso scollegati dal loro contesto originale e reinterpretati dallo spietato popolo del web.

Il primo video a fare il giro della rete era apparso su TikTok: nella clip, girata a Roma in occasione del Tim Summer Hits 2022, vediamo Alessandra Amoroso rifiutare un autografo su un cuscino gentilmente porto da una fan. La motivazione dietro questo rifiuto era piuttosto chiara ed è stata spiegata dall’artista in maniera gentile: se avesse firmato quel cuscino sarebbe stata costretta a firmare autografi a destra e manca per non scontentare nessuno.

Ma ovviamente non ci sarebbe stato il tempo per soddisfare tutti.

La seconda clip diventata virale vede Alessandra Amoroso scagliarsi contro un fan, fra il serio e il faceto, al quale minaccia di dare “una cellularata in testa”, visto che quest’ultimo appare fin troppo insistente e sgarbato.

E pensare che la Amoroso si era sempre dimostrata una delle artiste più gentili e disponibili in circolazione. Ecco il motivo per cui “Sandrina” non ci sta più a farsi dipingere come un mostro e ha voluto replicare alle accuse.

La risposta di Alessandra Amoroso alle polemiche

Per rispondere a tutto il veleno che le è piombato addosso, l’artista ha messo mano al suo profilo TikTok, pubblicando il suo personale sfogo. Ecco le sue parole:

Ho deciso di fare questo video perché il vostro modo giudicante e aggressivo sta creando tanto odio ovunque; ogni post che vedo è sporcato da odio senza senso. Da 14 anni mi comporto in determinate occasioni sempre nella stessa maniera e continuerò a farlo, perché quello per me è il rispetto. La gente mi conosce e sa che non ho mai dato un no senza motivazione. E quando ho sbagliato, ho sempre chiesto scusa cercando di far vedere anche il mio punto di vista. Cercate per favore di ascoltare e non giudicare perché ci sono degli “Ormai è troppo tardi” che vi potrebbero non farvi vivere bene. Vi mando tanto amore, conosco bene la mia persona oggi più che mai. Sono riconoscente a quello che vita mi ha dato, al mio pubblico e a quello che non lo è. Vi mando un bacio a tutti, buona estate.

Qui sotto il video con lo sfogo dell’artista.

La consacrazione di Alessandra Amoroso

La cantante, al di là delle sterili polemiche, sta vivendo uno dei momenti più fortunati della sua carriera. Lo scorso 13 luglio Alessandra Amoroso ha avuto l’onore di salire sul palco di San Siro per il suo primo concerto nello stazio meneghino, un onore che fino ad oggi nel panorama femminile italiano aveva avuto solo Laura Pausini. Nel frattempo il suo ultimo singolo, Camera 209, è già una delle hit di maggior successo di questa estate.