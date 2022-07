Alessandra Amoroso: nuova polemica con un fan per una foto. La cantante stava scherzando oppure ha trattato male il seguace?

Alessandra Amoroso è finita al centro di un’altra polemica a causa di una foto con un fan. Quest’ultimo ha condiviso su TikTok un video in cui si vede la cantante rispondere in malo modo alla sua richiesta. In molti, però, fanno notare che si tratta di una battuta.

A distanza di qualche settimana dalla polemica per l’autografo negato, Alessandra Amoroso è finita nuovamente al centro della bufera. Sui social è apparso un video in cui si vede un fan chiederle una foto. L’ex talento di Amici, però, risponde in modo ambiguo. Qualcuno crede che sia una battuta, mentre l’autore del filmato sostiene di essere stato trattato male. Il tutto è andato in scena durante il concerto di Battiti Live a Bari.

Le parole di Alessandra Amoroso al fan

Nel video in questione, si sente il fan chiedere: “Alessandra! Dai, per cortesia, una foto insieme?“. La Amoroso risponde:

“Ora me la faccio con lei (una ragazza, ndr) calma! Tu sei con lei? Perché se mi richiedi una foto ti do una cellularata in faccia!”.

A didascalia del filmato, il fan ha scritto: “Nega sempre foto e autografi! Sono rimasto deluso dal suo comportamento“.

Qualcuno ha provato a fargli notare che il tono di Alessandra era scherzoso: “Ragazzi io c’ero stava scherzando la foto l’ha fatta con tutti“. Il seguace, però, non cambia idea:

“Assolutamente no, c’ero anche io ovviamente e il video l’ho fatto io”.

Le ultime dichiarazioni di Alessandra sulla polemica

Al momento, la Amoroso non ha replicato alla nuova polemica. In merito all’autografo negato, però, ha così commentato la faccenda:

“Venerdì ero in Piazza del Popolo per il Tim Summer Hits. Dopo le prove, come faccio sempre, sono scesa a salutare tutte le persone del pubblico nella breve pausa tra le mie prove e quelle dell’artista successivo. Mi è stato chiesto di autografare alcuni oggetti ma, considerato il poco tempo e la tanta gente, sapevo che non avrei potuto fare autografi a tutti coloro che lo avrebbero chiesto e in più avrei rischiato di non riuscire a salutare tutti. Nel rispetto di tutte le persone del pubblico e degli artisti che di lì a breve avrebbero fatto le prove sul palco, ho preferito dedicare quel tempo a scambiare qualche chiacchiera con più persone possibili, anche per evitare di scontentare chi non avrebbe ricevuto un autografo. Come sempre, ho fatto tutto mettendo al primo posto l’amore e il rispetto per la gente. Non ho mai dimenticato e mai dimenticherò che è grazie alla gente, che mi ha sostenuta in questi anni, che faccio questo lavoro e sarò per sempre grata al pubblico. Sempre. Fate entrare l’amore… Tutto quest’odio che state facendo girare non fa bene, credetemi! Me l’ha detto nonna!”.