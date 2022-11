Alessandra Celentano e le battute sulla sua vita intima: "Siete di una pochezza infinita"

Ospite a Belve Alessandra Celentano ha confessato di non avere rappoti intimi da ben 13 anni e a seguire è stata vittima di battute e ironia sui social.

L’insegnante di Amici ha confessato di non essere pentita per quanto rivelato al programma tv e ha replicato ai commenti sul suo conto.

Alessandra Celentano: i commenti sulla sua vita intima

A Belve Alessandra Celentano ha dichiarato di aver avuto il suo ultimo partner be 13 anni fa. A seguire l’insegnante di Amici è stata vittima di ironia e insulti sul web e qualcuno ha anche scritto sui social che “sarebbe così acida perché non fa l’amore”.

La stessa Celentano ha replicato ai commenti di questo tenore affermando: “Se mi sono pentita di questa confessione? – ha aggiunto Celentano – Molta gente non ha il coraggio di dire certe cose, io me ne frego. Alcuni hanno commentato: ‘È così acida perché non fa l’amore’. Lo trovo di una pochezza infinita”, e ancora: “Non è una scelta… io non mi sono mai accontentata, figurarsi se mi accontento a 56 anni! Sono molto difficile, sia dal punto di vista fisico sia della personalità, sono stata abituata bene e sono anche troppo seria”.

Al programma tv l’insegnante aveva confessato anche che il suo unico rimpianto fosse quello di non aver avuto figli. Lei e il suo ex marito si sarebbero separati proprio a causa della mancanza di un figlio che la Celentano avrebbe tentato in tutti i modi di avere.